В течение последнего года Рианна и семейную жизнь устраивала – родила первого ребенка от рэпера A$AP Rocky и забеременела от него во второй раз, и фанов к большому возвращению готовила, ведь в октябре выпустила первую за 6 лет песню. За этим всем у многократной обладательницы Грэмми с многомиллионной инстаграм-аудиторией не нашлось времени даже на Stand With Ukraine в сторис. Рианна до сих пор никак не поддержала Украину. Больше об этом в материале 24 Канала.

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Как сети показалось, что Рианна поддержала Украину

В сети завирусилось видео, где беременная Рианна выходит из гримёрки с сине-желтым флагом. Кое-кто обрадовался, что на Супербоуле-2023 она привлекла внимание к Украине, однако на самом деле певица размахивала флагом родного Барбадоса.

Из видео видно, что на флаге синий чередуется с желтым по вертикали, а посередине изображен трезубец. В Барбадосе эти цвета символизируют море и песок.

Этот курьез остроумно высмеяло украинское медиа "Слух", превратив кадры из видео в мем. "Рианна наконец-то поддержала Украину. А, стоп, показалось", – написали в инстаграме, а в комментариях поддержали:

"Она ни слова не сказала о войне в Украине, к сожалению";

"Да она просто не нашла";

"Не только цвета, еще и трезубец у нас слямзили";

"Барбадосская область".

Рианна с флагом Барбадоса после Супербоула-2023 / Фото "Слух"

Здесь стоит напомнить, что у Рианны 142 миллиона в инстаграме. Например, у короля ужасов Стивена Кинга, который регулярно "топит" за Украину, в твиттере всего 7 миллионов. То есть эффект от ее поста-упоминания о вторжении России был бы в 20 раз мощнее, но нет, Рианна как будто не замечает войну.

Однако и это еще не всё. В июле 2022 года Forbes назвал Рианну самой молодой миллиардершей мира, которая создала себя сама. Она сколотила капитал в 1,4 миллиарда долларов не на песнях, а на косметике и белье – брендах Fenty Beauty, Fenty Skin и Savage X Fenty. Она в рейтинге самых богатых женщин США, и при этом ни цента из ее кармана не пошло на помощь Украине, стоящей на защите всего цивилизованного мира.