Ріанна розсекретила ім'я новонародженого сина: перше фото малюка

У серпні ЗМІ повідомили, що популярна співачка Ріанна вдруге стала мамою. Через місяць після цієї інформації виконавиця вирішила офіційно підтвердити народження дитини. У мережі ширились чутки, що в подружжя народилася донька.

Втім, з'ясувалось, що знаменитість народила сина. Тепер вона показала перше фото малюка та розсекретила його ім'я.

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Ріанна показала обличчя новонародженого сина

Співачка та її бойфренд A$AP Rocky зробили сімейну фотосесію із двома дітьми. Кадри зі зйомки поширив популярний зірковий фотограф Майлз Діггз. Саме в коментарях під його фото Ріанна й зазначила, що у її сім'ї тепер двоє синів. Вона написала: "Хлопці Маєрс".

– це справжнє прізвище репера A$AP Rocky.

Крім того, відомий журнал Vogue про моду на своїй сторінці в інстаграм також поширив світлини Ріанни з чоловіком та дітьми. Ба більше, стало відомо, що новонародженого хлопчика назвали Ріот Роуз.

Багатьох користувачів спантеличило те, що зіркові батьки підібрали для дитини вбрання рожевого кольору.

До слова, у травні минулого року світові музичні ікони Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками. Первісток отримав ім'я RZA Athelston Mayers. Батьки назвали малюка на честь відомого репера Роберта Фіцджеральда Діггза, який широко відомий під своїм сценічним псевдонімом RZA.

Зірки, які нещодавно стали батьками