В коментарях під фото підписники одразу ж відреагували на аксесуар артиста. Фанати зазначили, що Z є символом російського вторгнення в Україну. Адже саме такою літерою росіяни маркують свою воєнну техніку та використовують її для пропаганди.

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A$AP Rocky оскандалився

Співак поширив допис, який складався з серії знімків та відео. Зокрема, там була реклама навушників Beats Studio Pro, які зробили колаборацію з репером. Однак в дописі артист опублікував фото кулона з літерою Z, яка складалася з трьох танків.



Кулон A$AP Rocky / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, після хвилі негативних коментарів A$AP Rocky видалив світлину.

Реакція мережі на фото репера

Під дописами співака можна зустріти дуже багато негативних коментарів. Фанати розчарувалися вчинком репера, і вважають такі дії ганебними: