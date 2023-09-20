Втім, з'ясувалось, що знаменитість народила сина. Тепер вона показала перше фото малюка та розсекретила його ім'я.
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Ріанна показала обличчя новонародженого сина
Співачка та її бойфренд A$AP Rocky зробили сімейну фотосесію із двома дітьми. Кадри зі зйомки поширив популярний зірковий фотограф Майлз Діггз. Саме в коментарях під його фото Ріанна й зазначила, що у її сім'ї тепер двоє синів. Вона написала: "Хлопці Маєрс".
Крім того, відомий журнал Vogue про моду на своїй сторінці в інстаграм також поширив світлини Ріанни з чоловіком та дітьми. Ба більше, стало відомо, що новонародженого хлопчика назвали Ріот Роуз.
Багатьох користувачів спантеличило те, що зіркові батьки підібрали для дитини вбрання рожевого кольору.
До слова, у травні минулого року світові музичні ікони Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками. Первісток отримав ім'я RZA Athelston Mayers. Батьки назвали малюка на честь відомого репера Роберта Фіцджеральда Діггза, який широко відомий під своїм сценічним псевдонімом RZA.
Зірки, які нещодавно стали батьками
- Відома українська співачка СолоХа вдруге стала мамою. 3 вересня артистка повідомила, що народила дівчинку. До того ж зірка поділилася першими фото малечі. Вона показала ручку дитини з браслетом. Крім того, зіркова матуся поширила й іншу світлину з пологового будинку. На фото видно, як її донька спала в ліжечку поруч з мамою.
- 22 серпня Ivan NAVI вперше став батьком сина, якого вони з дружиною назвали Дарій. У цей день популярна українська блогерка також потішила шанувальників новиною про народження сина Олександра.
- Голлівудська акторка Ліндсі Логан вперше стала мамою. 37-річна зірка народила сина і вже розсекретила його незвичне ім'я. Хлопчика назвали Луай, що в перекладі з арабської означає "захисник".
- Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увосьме став татом. Його дружина Керрі народила сина. Назвали малюка Френк Альфред Одіссей Джонсон.