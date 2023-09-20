Но выяснилось, что знаменитость родила сына. Теперь она показала первое фото малыша и рассекретила его имя.

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Рианна показала лицо новорожденного сына

Певица и ее бойфренд A$AP Rocky сделали семейную фотосессию с двумя детьми. Кадры со съемки распространил популярный звездный фотограф Майлз Диггз. Именно в комментариях под его фото Рианна и отметила, что у ее семьи теперь двое сыновей. Она написала: "Ребята Майерс".

Майерс – это настоящая фамилия репера A$AP Rocky.

Кроме того, известный журнал Vogue о моде на своей странице в инстаграмме также опубликовал фотографии Рианны с мужем и детьми. Более того, стало известно, что новорожденного мальчика назвали Риот Роуз.

Многих пользователей смутило то, что звездные родители подобрали для ребенка наряды розового цвета.

К слову, в мае прошлого года мировые музыкальные иконы Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями. Первенец получил имя RZA Athelston Mayers. Родители назвали малыша в честь известного репера Роберта Фицджеральда Диггза, широко известного под своим сценическим псевдонимом RZA.

Звезды, которые недавно стали родителями