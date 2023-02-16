Ріанна знялася для Vogue і вперше показала обличчя сина: приголомшливі фото та обкладинка

Після фурору на Супербоулі-2023 Ріанна з'явилася на обкладинці британського Vogue. Вона знялася з коханим ASAP Rocky та сином, обличчя якого показала вперше.

Не встигла мережа оговтатися від першого за п'ять років живого виступу Ріанни, як вона знову на всіх сторінках світової преси. Усе тому, що стала героїнею березневого номера British Vogue. До того ж з партнером і сином.

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Ріанна на обкладинці Vogue з сином і коханим

На обкладинці Ріанна з'явилася в чорній сукні Chanel зі сміливим розрізом з зав'язкою на стегні та англійською проймою з камінням. У кадрі вона йшла босоніж узбережжям океану, тримаючи за руку коханого ASAP Rocky. Той крокував позаду у шкіряному костюмі з сином на руках. Це вперше, коли співачка показала його обличчя.

Авторами обкладинки для British Vogue став дует фешн-фотографів Інес ван Ламсверде і Вінуд Матадін.

Ріанна з коханим і сином на обкладинці British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Схоже, для Vogue зіркова пара та їхній син, ім'я якого досі тримають у секреті, знялися вже після того, як Ріанна дізналася про другу вагітність. На це артистка натякнула в інстаграм-дописі, де зібрала серію фото з малюком від ASAP Rocky.

Мій син такий гарний! Наскільки божевільними були обоє моїх дітей на цих фотографіях, а мама й гадки не мала,

– написала Ріанна.

В інтерв'ю вона зізналася, що в сина більший зв'язок з батьком-репером, ніж з нею. Зараз йому, до речі, 9 місяців.

"Я просто сиджу осторонь, коли вони разом. Я буквально дівчина, яка намагається потрапити в чоловічий клуб і чекає своєї черги. Він одержимий своїм батьком. А я кажу: "Хіба я не народила тебе? Що відбувається?", – поділилася Ріанна.

Ріанна з сином для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна з сином для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Син Ріанни для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна з сином для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна з коханим ASAP Rocky для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Однак варто зауважити, що за майже рік війни Ріанна ні словом, ні центом не допомогла Україні. Вона ігнорує вторгнення Росії у той час, як світові знаменитості збирають мільйони на допомогу постраждалим, долучаються до ініціативи United24 та приїжджають в Україну особисто, щоб продемонструвати підтримку.

У мережі навіть трапився конфуз, коли після Супербоулу-2023 артистка вийшла з гримерки з синьо-жовтим прапором. Як би не хотілося бачити там наші кольори, але це був стяг Барбадосу з їхнім тризубом.