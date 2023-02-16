Не успела сеть оправиться от первого за пять лет живого выступления Рианны, как она снова на всех страницах мировой прессы. Все потому, что стала героиней мартовского номера British Vogue. К тому же с партнером и сыном.

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Рианна на обложке Vogue с сыном и любимым

На обложке Рианна появилась в черном платье Chanel со смелым разрезом с завязкой на бедре и английским проемом с камнями. В кадре она шла босиком по побережью океана, держа за руку любимого ASAP Rocky. Тот шагал сзади в кожаном костюме с сыном на руках. Это впервые, когда певица показала его лицо.

Авторами обложки для British Vogue стал дуэт фэшн-фотографов Инес ван Ламсверде и Винуд Матадин.

Рианна с любимым и сыном на обложке British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Похоже, для Vogue звездная пара и их сын, имя которого держат в секрете, снялись уже после того, как Рианна узнала о второй беременности. На это артистка намекнула в инстаграм-сообщения, где собрала серию фото с малышом от ASAP Rocky.

Мой сын так хорош! Насколько сумасшедшими были оба моих детей на этих фотографиях, а мама и не подозревала,

– написала Рианна.

В интервью она призналась, что у сына сильнее связь с отцом-рэппером, чем с ней. Сейчас ему, кстати, 9 месяцев.

"Я просто сижу в стороне, когда они вместе. Я буквально девушка, которая пытается попасть в мужской клуб и ждет своей очереди. Он одержим своим отцом. А я говорю: "Разве я не родила тебя? Что происходит?", – поделилась Рианна.

Рианна с сыном для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна с сыном для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Сын Рианны для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна с сыном для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна с любимым ASAP Rocky для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Рианна для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Однако стоит отметить, что почти год войны Рианна ни словом, ни центом не помогла Украине. Она игнорирует вторжение России в то время как мировые знаменитости собирают миллионы на помощь пострадавшим, приобщаются к инициативе United24 и приезжают в Украину лично, чтобы продемонстрировать поддержку.

В сети даже случился конфуз, когда после Супербоула-2023 артистка вышла из гримерки с сине-желтым флагом. Как бы ни хотелось видеть там наши цвета, но это был флаг Барбадоса с их трезубцем.