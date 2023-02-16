Не встигла мережа оговтатися від першого за п'ять років живого виступу Ріанни, як вона знову на всіх сторінках світової преси. Усе тому, що стала героїнею березневого номера British Vogue. До того ж з партнером і сином.

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Ріанна на обкладинці Vogue з сином і коханим

На обкладинці Ріанна з'явилася в чорній сукні Chanel зі сміливим розрізом з зав'язкою на стегні та англійською проймою з камінням. У кадрі вона йшла босоніж узбережжям океану, тримаючи за руку коханого ASAP Rocky. Той крокував позаду у шкіряному костюмі з сином на руках. Це вперше, коли співачка показала його обличчя.

Авторами обкладинки для British Vogue став дует фешн-фотографів Інес ван Ламсверде і Вінуд Матадін.

Ріанна з коханим і сином на обкладинці British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Схоже, для Vogue зіркова пара та їхній син, ім'я якого досі тримають у секреті, знялися вже після того, як Ріанна дізналася про другу вагітність. На це артистка натякнула в інстаграм-дописі, де зібрала серію фото з малюком від ASAP Rocky.

Мій син такий гарний! Наскільки божевільними були обоє моїх дітей на цих фотографіях, а мама й гадки не мала,

– написала Ріанна.

В інтерв'ю вона зізналася, що в сина більший зв'язок з батьком-репером, ніж з нею. Зараз йому, до речі, 9 місяців.

"Я просто сиджу осторонь, коли вони разом. Я буквально дівчина, яка намагається потрапити в чоловічий клуб і чекає своєї черги. Він одержимий своїм батьком. А я кажу: "Хіба я не народила тебе? Що відбувається?", – поділилася Ріанна.

Ріанна з сином для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна з сином для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Син Ріанни для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна з сином для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна з коханим ASAP Rocky для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Ріанна для British Vogue / Фото Inez and Vinoodh

Однак варто зауважити, що за майже рік війни Ріанна ні словом, ні центом не допомогла Україні. Вона ігнорує вторгнення Росії у той час, як світові знаменитості збирають мільйони на допомогу постраждалим, долучаються до ініціативи United24 та приїжджають в Україну особисто, щоб продемонструвати підтримку.

У мережі навіть трапився конфуз, коли після Супербоулу-2023 артистка вийшла з гримерки з синьо-жовтим прапором. Як би не хотілося бачити там наші кольори, але це був стяг Барбадосу з їхнім тризубом.