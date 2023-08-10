Про пологи співачки написали кілька ЗМІ. Журналістам про це нібито повідомило близьке оточення пари.

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ЗМІ зазначають, що Ріанна народила дівчинку. Друзі Ріанни та її чоловіка, репера ASAP Rocky, зізналися, що донечка дуже схожа на свою зіркову маму.

Вона – вилита Ріанна, навіть очі світлі,

– цитують журналісти.

Також видання пише, що пологи артистки пройшли успішно, і зараз вона разом із донькою перебуває у своєму маєтку в Лос-Анджелесі, де відновлюється після лікарні.

Втім ні Ріанна, ні її скандальний бойфренд, репер A$AP Rocky поки не підтвердили новину про поповнення в родині.

Нагадаємо, що новина про другу вагітність співачки стала великою несподіванкою для фанів. Повідомила вона її досить ефектно – під час виступу вийшла у вбранні, що підкреслювало досить помітний животик.

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