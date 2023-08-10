Про пологи співачки написали кілька ЗМІ. Журналістам про це нібито повідомило близьке оточення пари.
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ЗМІ зазначають, що Ріанна народила дівчинку. Друзі Ріанни та її чоловіка, репера ASAP Rocky, зізналися, що донечка дуже схожа на свою зіркову маму.
Вона – вилита Ріанна, навіть очі світлі,
– цитують журналісти.
Також видання пише, що пологи артистки пройшли успішно, і зараз вона разом із донькою перебуває у своєму маєтку в Лос-Анджелесі, де відновлюється після лікарні.
Втім ні Ріанна, ні її скандальний бойфренд, репер A$AP Rocky поки не підтвердили новину про поповнення в родині.
Нагадаємо, що новина про другу вагітність співачки стала великою несподіванкою для фанів. Повідомила вона її досить ефектно – під час виступу вийшла у вбранні, що підкреслювало досить помітний животик.
Як Ріанна стала мамою вперше
- На початку 2020 року Ріанна познайомилась з A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс. Знаменитості не афішували свої стосунки й поводились доволі стримано, коли потрапляли в об'єктиви папараці. Водночас вони разом проводили чимало часу, а вже на початку літа 2021 року репер підтвердив їхній роман.
- Шанувальники декілька разів підозрювали Ріанну у вагітності, однак зірка все спростовувала. Про вагітність співачки стало відомо 31 січня 2022 року. Пара разом вийшла у світ, де Ріанна й засвітила округлий живіт.
- 13 травня в A$AP Rocky та його знаменитої коханої народився первісток. Зірки не розголошують жодних деталей батьківства – відомо лиш те, що вони виховують хлопчика. Йому дали ім'я Ноа Мерес.