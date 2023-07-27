Репер ASAP Rocky опублікував нове фото з прикрасою, але тепер врахував помилки попередньої публікації. Раніше фанати у коментарях нагадали йому, що літера Z є символом російського вторгнення в Україну.

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Тепер артист вирішив пояснити сенс свої Z-підвіски. Як і підозрювали шанувальники ASAP Rocky, колекція аксесуарів присвячена сину зірок, якого назвали RZA.

На це вказує і нова прикраса у гардеробі зірки – ремінь з відповідними літерами, де центральна Z виконана у вигляді танків.

На світлині ASAP Rocky показався в штанях з ременем, який прикрашений імʼям його однорічного сина. Літера Z була створена з маленьких моделів танків.



Репер ASAP Rocky / Фото з його інстаграму

Раніше це фото навело підписників репера на думку про те, що бойфренд Ріанни підтримує Росію у війні з Україною. Вони закидали артиста гнівними коментарями, після чого він видалив фото Z-прикраси.

Пізніше шанувальники пригадали, що малюка знаменитостей назвали на честь лідера Wu-Tang Clan Роберта Діггза, який виступав під псевдонімом RZA. Творчість колективу асоціювали з військовою справою, тож пост репера міг бути присвячений саме сину.

Тепер ASAP Rocky врахував свою помилку в попередньої публікації та цього разу показав прикрасу з усіма трьома літерами, пояснюючи сенс Z з танків. Інші літери також були оформлені в військовому стилі.



Репер ASAP Rocky показав прикрасу / Фото з його інстаграму

До слова, нагадаємо, що український гурт KAZKA вже неодноразово стикався з критикою шанувальників через літеру Z у назві. Незодавно солістка Олександра Заріцька заявила, що назву поки змінювати не планують. Проте, гурт готовий піти на це за однієї умови.