О родах певицы написали несколько СМИ. Журналистам об этом якобы сообщило близкое окружение пары.

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СМИ отмечают, что Рианна родила девочку. Друзья Рианны и ее мужа, рэппера ASAP Rocky, признались, что дочь очень похожа на свою звездную маму.

Она – вылитая Рианна, даже глаза светлые,

– цитируют журналисты.

Также издание пишет, что роды артистки прошли успешно и сейчас она вместе с дочерью находится в своем имении в Лос-Анджелесе, где восстанавливается после больницы.

Впрочем, ни Рианна, ни ее скандальный бойфренд, рэппер A$AP Rocky пока не подтвердили новость о пополнении в семье.

Напомним, что новость о вторую беременность певицы стала большой неожиданностью для фанатов. Сообщила она ее довольно эффектно – во время выступления вышла в наряде, что подчеркивало заметный животик.

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