Ріанна та A$AP Rocky планують весілля у 2022 році, – інсайдер
Джерело:Hollywood Life
Барбадоська виконавиця Ріанна перебуває у щасливих стосунках з репером A$AP Rocky. Та, схоже, цей роман скоро зможе перерости у шлюб, адже інсайдери запідозрили, що вони готуються до весілля.
Як повідомили джерела в американському виданні, хоч пара ще не заручилась, проте весілля для них – це питання часу. Ракім Майєрс (справжнє ім'я A$AP Rocky) переконаний, що його кохана – ідеальна жінка, і він не може уявити без неї свого життя.
Цікаво Ріанна та A$AP Rocky вперше вийшли разом у світ після оголошення роману
Вони обоє цього хочуть. У Рокі чудові стосунки з сім'єю Ріанни, і це лише питання часу, коли він зробить пропозицію. Ріанна усвідомлює, що її годинник цокає,
– розповів інсайдер.
Джерело додало, що сім'ї закоханих готові, що ті можуть пов'язати свої долі. Відомо, що пара зустрічала разом Новий рік на Барбадосі – Батьківщині Ріанни. Схоже, стосунки у виконавців складаються лише найкращим чином, тому весілля може бути вже не за горами.
Що відомо про роман пари
- Зірки почали зустрічатись на початку 2020 року. Тоді пару разом побачили в одному з готелів Нью-Йорка. Проте впродовж наступних кількох місяців вони з'являлись на публіці лише як приятелі, не демонструючи почуттів.
- Інформація про стосунки підтвердилась лише у червні 2021 року, коли A$AP Rocky у своєму відвертому інтерв'ю заявив, що Рі – кохання його життя.
- Пара також вже начебто обговорювала можливість офіційного укладання союзу та планує дітей. Раніше її вже запідозрювали у вагітності, але інформація не підтвердилась.
- До слова, у березні 2020 року в інтерв'ю британському Vogue Ріанна заявляла, що через 10 років вона хоче бути багатодітною мамою – трьох чи чотирьох малюків.