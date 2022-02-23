Режисер кліпів Лободи і Лазарєва звернувся до росіян: "Ви і є Росія, і її вчинки теж"
Джерело:інстаграм Алана Бадоєва
Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, який знімає кліпи для українських та російських колег, записав лаконічне інстаграм-сторіс. Він попросив заявити їх про свою позицію в час загрози війни Росії з Україною.
Кліпмейкер опублікував в мережі уривок з кліпу Марії Яремчук "В чистім полі", де головними героями виступила молода наречена з коханим, яких охоплює час війни. Молодий хлопець гине від кулі ворога і дівчина залишається самотньою.
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Над промовистими кадрами, режисером яких став Алан Бадоєв, режисер в інстаграмі написав:
Мої друзі, колеги, артисти, люди, яких я поважаю і поважають мене… Ті, хто в Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія і її вчинки – це теж ви.
Алан Бадоєв звернувся до росіян / Фото з інстаграм-сторіс режисера
Чоловік також зробив "репост" публікації російського блогера Юрія Дудя, який засудив дії Путіна і побажав Росії та Україні миру.
У коментарях до останньої публікації Бадоєва українці та росіяни подякували йому за його позицію.
- Зазначимо, що Алан Бадоєв до війни Росії з Україною створював відеокліпи для таких російських зірок, як Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова, Валерія Меладзе, МакSім та десятків інших. Впродовж останніх 8 років він змістив фокус на роботу з українськими зірками, втім, серед них є й такі, що продовжують працювати в Росії: Ані Лорак, Світлана Лобода, Макс Барських, Віра Брєжнєва, Alekseev тощо.