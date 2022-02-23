Клипмейкер опубликовал в сети отрывок из клипа Марии Яремчук "В чистім полі", где главными героями выступила молодая невеста с любимым, которых охватывает время войны. Молодой парень погибает от пули врага и девушка остается одинокой.
К слову "За мир во всем мире": Регина Тодоренко возмутила реакцией на агрессию Путина против Украины
Над красноречивыми кадрами, режиссером которых стал Алан Бадоев, режиссер в инстаграме написал:
Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых я уважаю и уважают меня... Те, кто в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки – это тоже вы.
Алан Бадоев обратился к россиянам / Фото из инстаграм-сторис режиссера
Мужчина также сделал "репост" публикации российского блогера Юрия Дудя, который осудил действия Путина и пожелал России и Украине мира.
В комментариях к последней публикации Бадоева украинцы и россияне поблагодарили его за его позицию.
- Отметим, что Алан Бадоев до войны России с Украиной создавал видеоклипы для таких российских звезд, как Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, МакЅім и десятков других. На протяжении последних 8 лет он сместил фокус на работу с украинскими звездами, впрочем, среди них есть и такие, которые продолжают работать в России: Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских, Вера Брежнева, Alekseev и др.