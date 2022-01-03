Свята ніч з зірками: Олександр та Юлія Божики поділилися рецептом тушкованої капусти з квасолею
Джерело:24 канал
Напередодні різдвяних свят редакція 24 каналу завітала в гості до скрипаля Олександра Божика та його дружини Юлії. Подружжя поділилося рецептом фірмової тушкованої капусти з квасолею, яку готують на Святвечір.
Олександр та Юлія долучилися до проєкту "Свята ніч з зірками". Перед особливим днем Різдва Христового закохані розповіли про приготування Святої вечері у своїй сім'ї.
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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки у передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.
Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.
На Святій вечері в сім'ї Божиків обов'язково смакують варениками, капустою, грибною підливою, кутею.
Кутя – це моя найулюбленіша страва. Колись її готувала моя мама, зараз готує мама Юлі. Я завжди дивувався, чому кутю не готують влітку. Без куті немає Різдва. Вже чекаю, коли прийде час і зможу смакувати кутею й насолоджуватися спокоєм,
– поділився скрипаль.
Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків
Юлія поділилася, що ця страва є однією з найулюбленіших в її сім'ї. Зіркова дружина готує її за рецептом мами. Тушковану капусту з квасолею дуже любить 3-річна донька Олександра та Юлії – Вікторія: "Вона каже, що це її улюблена помаранчева капуста. Оскільки дитині подобається ця страва, то хочеться, щоб вона їла її частіше. Відповідно й готую я таку капусту не лише до різдвяного столу".
Юлія Божик готує страву до різдвяного столу / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Інгредієнти:
- квашена капуста;
- квасоля;
- цибуля;
- томатна паста;
- перець горошком;
- лавровий лист;
- сіль.
Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків: дивіться відео 24 каналу
Спосіб приготування тушкованої капусти з квасолею:
- Беремо квашену капусту. Юлія використовувала під час приготування капусту, яку квасить її батько.
Капуста для страви від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
- Тушкуємо цю капусту до напівготовності на олії до золотистого кольору, щоб вона стала м'якою.
- Беремо сиру квасолю. Замочуємо її на 5 – 6 годин. Після цього варимо до напівготовності та викладаємо на капусту.
Квасоля для страви від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Готуємо соус:
- Таємний інгредієнт цієї страви – соус. Для його приготування потрібні цибуля, томатна паста, перець горошком, лавровий лист і трішки солі.
- Спершу ріжемо цибулю й підсмажуємо її до золотистого кольору.
- У холодну томатну пасту додаємо перець горошком, лавровий лист і трішки солі: "Саме у холодну пасту, бо так спеції краще віддають свої властивості".
- Додаємо томатну пасту зі спеціями до смаженої цибулі.
- Разом обсмажуємо все і додаємо пів літри окропу.
- Це все разом перемішуємо та доводимо до кипіння.
Соус для страви від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
"Наша Вікуся дуже любить допомагати на кухні. І ми підтримуємо її бажання. Я на кухні відповідаю за миття посуду. Це для мене певний вид релаксу, обожнюю цю справу. Беру навушники, включаю музику та відпочиваю. Одного разу Вікуся підійшла до мене і сказала: "Тату, а чого ти миєш посуд? То мама має мити". Я відповів: "Ні, чоловіки також миють посуд". Але Вікуся переконувала мене в протилежному. Я намагаюся пояснити їй, що чоловіки також можуть виконувати роботу на кухні", – розповів Олександр.
- Заливаємо капусту з квасолею соусом і тушкуємо протягом 45 хвилин.
Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
- Після приготування перекладаємо нашу страву у святковий посуд і подаємо до столу.
Смачного вам, друзі! І веселих свят!
– додав Олександр.
Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Рецепт тушкованої капусти з квасолею до Святвечору / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал