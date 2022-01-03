Свята ніч з зірками: Олександр та Юлія Божики поділилися рецептом тушкованої капусти з квасолею

3 січня 2022 , 17:00
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Джерело:

24 канал

Напередодні різдвяних свят редакція 24 каналу завітала в гості до скрипаля Олександра Божика та його дружини Юлії. Подружжя поділилося рецептом фірмової тушкованої капусти з квасолею, яку готують на Святвечір.

Олександр та Юлія долучилися до проєкту "Свята ніч з зірками". Перед особливим днем Різдва Христового закохані розповіли про приготування Святої вечері у своїй сім'ї.

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Важливо! Цікаво, що ж готують українські зірки у передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.

Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба.

На Святій вечері в сім'ї Божиків обов'язково смакують варениками, капустою, грибною підливою, кутею. 

Кутя – це моя найулюбленіша страва. Колись її готувала моя мама, зараз готує мама Юлі. Я завжди дивувався, чому кутю не готують влітку. Без куті немає Різдва. Вже чекаю, коли прийде час і зможу смакувати кутею й насолоджуватися спокоєм,
– поділився скрипаль. 

Велике інтерв'ю з Юлею та Олександром Божиками читайте за посиланням в рамках проєкту "Інтерв'ю 24"

​Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків

Юлія поділилася, що ця страва є однією з найулюбленіших в її сім'ї. Зіркова дружина готує її за рецептом мами. Тушковану капусту з квасолею дуже любить 3-річна донька Олександра та Юлії – Вікторія: "Вона каже, що це її улюблена помаранчева капуста. Оскільки дитині подобається ця страва, то хочеться, щоб вона їла її частіше. Відповідно й готую я таку капусту не лише до різдвяного столу". 


Юлія Божик готує страву до різдвяного столу / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Інгредієнти:

  • квашена капуста;
  • квасоля;
  • цибуля;
  • томатна паста;
  • перець горошком;
  • лавровий лист;
  • сіль.

Рецепт тушкованої капусти з квасолею від сім'ї Божиків: дивіться відео 24 каналу

Спосіб приготування тушкованої капусти з квасолею:

  • Беремо квашену капусту. Юлія використовувала під час приготування капусту, яку квасить її батько. 


Капуста для страви від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

  • Тушкуємо цю капусту до напівготовності на олії до золотистого кольору, щоб вона стала м'якою.
  • Беремо сиру квасолю. Замочуємо її на 5 – 6 годин. Після цього варимо до напівготовності та викладаємо на капусту.


Квасоля для страви від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Готуємо соус:

  • Таємний інгредієнт цієї страви – соус. Для його приготування потрібні цибуля, томатна паста, перець горошком, лавровий лист і трішки солі.
  • Спершу ріжемо цибулю й підсмажуємо її до золотистого кольору. 
  • У холодну томатну пасту додаємо перець горошком, лавровий лист і трішки солі: "Саме у холодну пасту, бо так спеції краще віддають свої властивості". 
  • Додаємо томатну пасту зі спеціями до смаженої цибулі. 
  • Разом обсмажуємо все і додаємо пів літри окропу.
  • Це все разом перемішуємо та доводимо до кипіння. 


Соус для страви від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

"Наша Вікуся дуже любить допомагати на кухні. І ми підтримуємо її бажання. Я на кухні відповідаю за миття посуду. Це для мене певний вид релаксу, обожнюю цю справу. Беру навушники, включаю музику та відпочиваю. Одного разу Вікуся підійшла до мене і сказала: "Тату, а чого ти миєш посуд? То мама має мити". Я відповів: "Ні, чоловіки також миють посуд". Але Вікуся переконувала мене в протилежному. Я намагаюся пояснити їй, що чоловіки також можуть виконувати роботу на кухні", – розповів Олександр. 

  • Заливаємо капусту з квасолею соусом і тушкуємо протягом 45 хвилин. 


Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

  • Після приготування перекладаємо нашу страву у святковий посуд і подаємо до столу. 

 Смачного вам, друзі! І веселих свят!
– додав Олександр. 


Тушкована капуста з квасолею від сім'ї Божиків / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал


Рецепт тушкованої капусти з квасолею до Святвечору / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Автор: Христина Кобак