Реперка Alyona Alyona захворіла на коронавірус

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona занедужала на COVID-19. Втім, хвороба у неї проходить майже безсимптомно, а дізналась вона про неї випадково.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Alyona Alyona повідомила, що спочатку думала, що це звичайна застуда, оскільки в неї часто буває гайморит. Лише задля власної цікавості вона здала ПЛР-тест.

До слова Alyona Alyona випустила кліп-пародію на шоу "Вікна" з польським репером: відео

Єдине, що у мене часто гайморит, у мене хронічне протікання хвороби зазвичай, були якісь такі сопельки й набряк носа. Просто був постійно набряклий ніс. Був і був, думаю, піду для себе перевірити. На сьомий день перевірилася, о, "корона", добрий день,

– розповіла реперка.

Співачка також поділилася, що смак і нюху неї також зникав, але лише на п'ять днів. Загалом перебіг хвороби у неї почався на 10 день. Почалось все з втрати нюху, а потім у неї побачили 15% запалення легень. "Все якось на потім", – додала артистка. Наразі Alyona Alyona перебуває вдома на самоізоляції та не втрачає оптимізму.

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