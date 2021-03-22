Українська реперка Alyona Alyona презентувала музичну новинку, записану спільно з польським виконавцем Zabson. Новий трек має назву Dym, а атмосфера кліпу нагадує популярні у 2000-х шоу "Вікна", де родичі з'ясовували між собою стосунки на всю країну.

Новий трек артистів увійшов в альбом GALAS, який реп-виконавиця презентує вже 9 квітня. Платівка вийде за підтримки лейблу Def Jam Recordings. Пресслужба виконавиці повідомила, що випустити альбом Alyona Alyona планувала ще рік тому, однак через COVID-19 плани дещо змінилися. Альбом складатиметься з 15 треків, серед яких можна буде почути колаборації з KRUTЬ, MONATIK, а також музикантами з Німеччини, Мексики та Америки.

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Новий кліп Alyona Alyona

У новому відеокліпі режисер показав історії дідуся-ельфа, який проміняв життя у вічно галасливому місті на ліс; вільної художниці, яка споруджує скульптури з екскрементів; утриманки, яку заможний бізнесмен схиляє до диких сексуальних фантазій. На думку знімальної команди, це ще не найбожевільніші персонажі, яких могли побачити глядачі у популярному шоу "нульових" – "Вікна". Одну з головних ролей кліпу – ведучого шоу – виконав шоумен Анатолій Анатоліч.

Бути молодим в наш час – постійний стрес. Як вижити в такому світі? Трек народився в мені, витиснутій як лимон, в тому місці, яке по суті мало б заряджати та надихати. Треба випускати пар, але мозок горить і з нього йде дим... Мені сподобалася ідея режисера: вмістити це в сюжет шоу, типового та примітивного, і розкрити її через те, що відбувається на екранах глядачів,

– розповіла Alyona Alyona.

Зйомки кліпу відбувались в андеграундному нічному клубі, всередині якого є студія для ток-шоу. А сам заклад розміщений в бомбосховищі, побудованому ще за часів СРСР.

Alyona Alyona і Zabson – Dym: дивитись відео онлайн

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