Зірка фільму "Джуді" Рене Зеллвеґер закрутила роман з ведучим, який молодший на 10 років

Американська акторка Рене Зеллвеґер закрутила новий роман після чималої паузи у стосунках. За інформацією ЗМІ, її новим бойфрендом став британський телеведучий Ант Анстед, який молодший від неї на десяток років. Вони познайомились під час роботи над зніманням шоу Анта Discovery + Celebrity IOU Joyride.

Наразі пара офіційно не афішує свої стосунки, а також невідомо, коли вони вперше познайомились. Втім, вони нещодавно завершили роботу над спільним шоу. Відомо, що 42-річний Ант Анстед лише кілька днів тому як офіційно розлучився зі своєю дружиною Крістіною Хаак. Загалом він вже двічі був одружений та має трьох дітей від попередніх шлюбів.

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Щодо 52-річної Рене Зеллвеґер, то жінка немає дітей, але "за її плечима" – кілька гучних романів (з Джимом Керрі, Бредлі Купером та іншими) та один шлюб з Кенні Чесні, який тривав всього 4 місяці. Останній її роман був із музикантом Дойлом Брамхоллі II – вони зустрічались із 2012 року, але невідомо, коли розійшлись.

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