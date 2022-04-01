Вони оптимісти, веселять мене, – Тодоренко про батьків, які залишилися в Одесі під обстрілами

Російська гастролерка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні, заявила, що її батьки досі в Одесі. За словами співачки, вони не панікують через наступ путінської армії, а веселять її вагітну.

За 37 днів російського наступу Регіна Тодоренко так і не витиснула з себе слово "війна", яке у Москві під цензурою. Повномасштабну війну вона називає "теперішніми реаліями", але зізнається, що дуже хвилюється за батьків в Одесі.

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Регіна Тодоренко про батьків в Одесі

Гастролерка запевняє, що рідні, які, очевидно, теж ховаються в підвалах від обстрілів, її всіляко заспокоюють. Хоч від того "рівень її тривоги не знижується, спокій не налагоджується".

Вони в мене затяті оптимісти, вони мене веселять. Вони стараються бути в адекватному стані для мене, бо розуміють, що зараз мене треба берегти. Вони дуже добре налаштовані, кажуть: "Все класно, доцю. Ми молодці, ми тебе любимо",

– поділилася Регіна Тодоренко.

Цікаво, що артистка все одно знаходить привід поскаржитися. Вагітною їй нібито хочеться дарувати любов і радість, але через події в Україні вона лише тривожиться.

"Я вагітна. У мене такий стан, що хочеться тільки ходити й радіти. Мені хочеться світитися, дарувати любов, радість, транслювати її. Але коли я розумію, які події відбуваються в Одесі, я починаю тривожитися", – додала зірка російського ТБ.

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