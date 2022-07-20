Даша Астаф'єва назвала Тодоренко "чмонею" і порадила переназвати сина Мира

Співачка Дар'я Астаф'єва, яка з лютого активно волонтерила в Києві, не вперше звертається до мовчунки Регіни Тодоренко. Вона обурилася, що та назвала сина Миром, і порадила обрати більш підходяще ім'я.

Днями Регіна Тодоренко вдруге стала мамою. Звичайно, народжувала вона не в рідній Одесі під обстрілами, а в Маямі. Малюка співачка назвала Мирославом, але інстаграм-аудиторії представила його як Мира, щоб він "ніс людям мир". На такий вибір ім'я відреагувала Даша Астаф'єва, яка не раз наїжджала на українку за замовчування війни.

До теми Верх абсурду: зрадниця Регіна Тодоренко назвала сина Миром

Як Астаф'єва порадила Тодоренко переназвати сина

На думку зірки, дитина зрадниці Тодоренко не заслуговує на "мирне" ім'я. Вона вважає, що їхньому з Топаловим сину пасувало б ім'я путін.

Поки ще не пізно, раджу рыгыні тодоренко новонародженого сина переназвати з "Мір" на "путін". Так краще. Якого біса ти, чмоня, можеш навіть вимовляти це слово?

– написала Астаф'єва у своєму інстаграмі.

Скриншот з інстаграм-сторіс Даші Астаф'євої

Ще більше Астаф'єва закипіла після того, як дізналася, що Регіна Тодоренко хоче видати книжку дитячих казок "про кумедну Регіну Мандрівницю, яка так любить рятувати світ".

"Мішель надихнув мене на написання книжки казок. Мені так захотілося передати йому всі знання, враження, емоції, пережиті за роки подорожей, що кожного вечора придумувала для нього кумедну історію про кумедну Регіну Мандрівницю, яка так любить рятувати світ. І незабаром я прийняла рішення написати для нього книжку казок", – оголосила Тодоренко у своєму телеграм-каналі.

Цікаво, що в першій казці Регіна Мандрівниця допомагатиме своєму другові, якого вкусила змія. Схоже, в очах Тодоренко це й означає "рятувати світ".

Казки про те, як ти мовчиш усю війну, поки наших дітей та рідних вбивають?

– поцікавилася в Тодоренко Даша Астаф'єва.

Скриншот з інстаграм-сторіс Даші Астаф'євої

Що Дар'я Астаф'єва казала про Тодоренко раніше