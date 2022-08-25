Український співак і поет Коля Сєрга, який служить у ЗСУ, вкотре висловився про Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну. Він вважає, що її батьки підтримують зіркову доньку та її позицію.

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Коля Сєрга про батьків Тодоренко

Коля розповів, що точно може відповісти лише за брата Регіни, адже одного разу вони бачились з його знайомим.

"Одного разу ми поїхали до Одеси за дозволом, коли я собі снайперську зброю придбав. Ми з Даніелем Салемом під'їжджали до поліції, чувак сказав, що він знає брата Регіни, знає де він перебуває. Я кажу: "Так давайте його до тероборони". Контрпозиція. Бо він каже, що він проти Росії, я кажу: "Нехай не словом, а ділом". Але далі цієї бесіди справа не пішла".

Щодо батьків Тодоренко – Коля Сєрга вважає, що коли б вони чітко виступали проти війни росії проти України – це було б відомо.

Я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. І якби не було цієї підтримки батьками, то тоді б вони були в антиподі – в протистоянні з Регіною. Мені здається, вона б змінила риторику. Хоча я можу помилятися,

– прокоментував артист.

Зауважимо, мама Регіни Тодоренко порушувала мовчання лиш одного разу в інстаграмі. Там вона вітала доньку з днем народження, кликала її додому й взагалі не згадувала про війну.

Неможливо відкупитися, – про шкоду Тодоренко для України

Коля Сєрга також поділився, що не вірить, що Регіна Тодоренко могла б непублічно допомагати Україні. Й навіть, якби вона вдавалась до цього, гроші не зможуть відбілити її репутацію.

Зараз інша ситуація. Зараз війна і вона вже чорно-біла. Якщо до цього були якісь варіанти сумніватися, що відбувається, то зараз жодних сумнівів немає і навіть найтупіша людина бачить, що відбувається. І займає позицію – чи за, чи проти. Зараз не можна бути посередині,

– емоційно сказав музикант.

"Я вважаю, що жодні гроші не зможуть компенсувати ту шкоду, яку завдає Регіна своєю позицією. Бо вона камертон великої частини населення. Якби вона була російським блогером, це була б трохи інша історія. Вона – одеситка. Вона українська телеведуча, яка стала популярною завдяки українському телешоу. Тому це не лише для нас, це і для росіян. Вони дивляться на неї і через неї намагаються вибудувати свою думку, своє ставлення. Якщо Регіна сприймає все те, що відбувається в Україні як фарс, як політичні ігри, як внутрішню війну, то той самий меседж вона транслює до своєї аудиторії. А на що ти даєш гроші, якщо ти співучасник того, що відбувається. Від такого неможливо відкупитися".

Повне інтерв'ю з Колею Сєргою (про Тодоренко з 10:54): дивіться відео онлайн