На**й політику, ми брати, – скандальний Morgenshtern відреагував на заборону в'їзду в Україну

Молодий російський виконавець Morgenshtern 29 квітня загримів до "чорного списку" Мінкульту через незаконний перетин українського кордону на Сході України та в Криму. Артист вже відповів у мережі на заборону в'їзду в країну.
Днем раніше скандальний артист залишив в інстаграм-сторіз скриншот з українського онлайн-видання про те, що йому він потрапив у "чорний список" Мінкульту. На скриншоті він висловив співчуття, що концертів з ним в Україні не відбудеться.
До теми Morgenshtern загримів у перелік осіб, що загрожують нацбезпеці УкраїниПро концерти Morgenshtern в Україні було оголошено ще в грудні 2020 року. Виступи були заплановані на на червень 2021 року.
Він повинен був приїхати у три міста:
Київ – 3 червня;
Харків – 4 червня;
Запоріжжя – 6 червня.
Реакція Morgenshtern на "чорний список" Мінкульту
Згодом він написав текст у ще одному інстаграм-сторіз, де зазначив, що українські фанати – найвідданіші, а українці з росіянами – брати.
Україно, я вас обожнюю! Завжди і всюди про це говорив і буду говорити… Сподіваюся, важливі дядьки у піджаках одумаються і ми з вами раз**бемо стадіон. На**й політику. Ми брати,
– написав він у своєму сторіз.
Morgenshtern внесли у перелік осіб, що загрожують Нацбезпеці України / Скриншот з "Новое Время"
Згодом мережа Instagram видалила це сторіз через "порушення умов користування".
"Видалили любовний пост про Україну", – написав Morgenshtern.
Сторіс Morgenshtern про Україну видалили в Instagram / Скриншот з інстаграм-сторіс Morgenshtern
Що відомо про скандал з Morgenshtern
- 29 квітня російського виконавця Morgenshtern внесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Таке рішення прийняла СБУ на основі запиту від Мінкульту.
- Перед цим артист заявляв, що скасовує усі заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну".
- Артист в Україні "заробив" славу скандального виконавця. Зокрема, йдеться про виступ в Одесі в грудні 2019 року, де впроваджений на той час траур за загиблими в пожежі він назвав "йо**ною показухою".
- Morgenshtern також заявляв, що підтримує окупацію Криму й навіть виконував пісню з назвою "Путин – молодец", у якій вихваляв главу країни-агресора.