Це принизливо, – реакція Кейт Міддлтон на зізнання Меган Маркл про їхній конфлікт

Джерело:OK! Magazine
В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що не вона довела до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Герцогиня Кембриджська не відреагувала на її слова, однак журналістка Кеті Ніколл вважає, що для Кетрін ця ситуація принизлива.
Відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі досі викликає бурхливу реакцію суспільства. Журналістка Кеті Ніколл, яка часто ділиться інформацією про королівську родину, оприлюднила реакцію Кейт Міддлтон на висловлення Меган про їхній конфлікт.
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Кеті Ніколл розповіла, що герцогиня Кембриджська не хотіла, щоб інформація про її сварку з Меган Маркл була оприлюднена в пресі.
Кейт така стримана і поважає особисте життя. Ви ніколи не почуєте про її сварку з будь-ким, тому що вона дуже делікатно ставиться до інших. Так що поширення цієї історії було важким моментом,
– розповіла журналістка.
Вона додала, що Кейт Міддлтон відчувала, що інцидент вже вичерпано, тому для неї було доволі принизливо повертатися до нього знову.