Він шокований: як Алекс Родрігес відрегував на відновлену дружбу Лопес та Аффлека

Після нещодавнього розставання із Алексом Родрігесом Джей Ло поспішила відновити тісну дружбу із ще одним колишнім нареченим – Беном Аффлеком. Зараз стало відомо, як на такий стрімкий розвиток подій відреагував Алекс Родрігес.

Про реакцію Родрігеса на пожвавлення начебто дружніх стосунків між Дженніфер та Беном розповів інсайдер видання. Він "шокований і приголомшений" тим, що його екснаречена та актор зблизились.

До слова Дженніфер Лопес планує проводити якомога більше часу з колишнім Беном Аффлеком

Він шокований тим, що Дженніфер рухається далі. Він дійсно думав, що вони зможуть бути разом і спробують попрацювати над відносинами. Він намагався зв'язатися з Дженніфер і зустрітися з нею, але вона не має такого бажання,

– розповів інсайдер британського видання.

Варто додати, що минулими вихідними пару Лопес та Аффлека бачили разом в районі курорту Big Sky Resort в Монтані, США. Американські ЗМІ повідомляють, що у пари лише дружні стосунки, які тривали з моменту їхнього розриву у 2004 році. Але чимало прихильників підозрюють, що возз'єднання "Бенніфер" (так називали пару у 2000-х) має романтичний характер.

Що відомо про роман Алекса Родрігеса і Джей Ло?