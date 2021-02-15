Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі розсмішили мережу кумедними привітаннями з днем закоханих

Джерело:інстаграм Раяна Рейнольдса
Відома пара голлівудських акторів обожнюють жартувати один над одним. Навіть у романтичний день вони розсмішили привітаннями з Днем святого Валентина.
Відомий американський актор Раян Рейнольдс недарма отримав звання короля гумору у Голлівуді. Він обожнює жартувати над зірками, а також над своєю дружиною Блейк Лайвлі, яка не відстає від актора.
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Навіть у День святого Валентина подружжя не змогло обійтися без дотепних жартів. Замість чуттєвих слів чи зізнань у коханні, пара привітала один одного кумедними відео.
Раян Рейнольдс оприлюднив заповільнений ролик, на якому Блейк Лайвлі щасливо спускається зі снігової гірки на тарілці.
Навіки мій Валентин на прогнозоване майбутнє,
– підписав відео Раян Рейнольдс.
Натомість Блейк Лайвлі також поділилась відеороликом з чоловіком. На ньому актор допомагає дружині займатися б'юті-процедурами щодо догляду за волоссям. Він притримує їй пасма та підфарбовує корені.
"Тоді я послала свого перукаря", – з гумором написала Блейк Лайвлі.
Прихильників пари надзвичайно потішили їхні відеоролики: