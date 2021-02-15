Відома пара голлівудських акторів обожнюють жартувати один над одним. Навіть у романтичний день вони розсмішили привітаннями з Днем святого Валентина.

Відомий американський актор Раян Рейнольдс недарма отримав звання короля гумору у Голлівуді. Він обожнює жартувати над зірками, а також над своєю дружиною Блейк Лайвлі, яка не відстає від актора.

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Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі привітали один одного

Навіть у День святого Валентина подружжя не змогло обійтися без дотепних жартів. Замість чуттєвих слів чи зізнань у коханні, пара привітала один одного кумедними відео.

Раян Рейнольдс оприлюднив заповільнений ролик, на якому Блейк Лайвлі щасливо спускається зі снігової гірки на тарілці.

Навіки мій Валентин на прогнозоване майбутнє,

– підписав відео Раян Рейнольдс.

Натомість Блейк Лайвлі також поділилась відеороликом з чоловіком. На ньому актор допомагає дружині займатися б'юті-процедурами щодо догляду за волоссям. Він притримує їй пасма та підфарбовує корені.

"Тоді я послала свого перукаря", – з гумором написала Блейк Лайвлі.

Прихильників пари надзвичайно потішили їхні відеоролики:

Чи не можемо ми всі погодитися, що ця пара найкраща у світі?;

Ви особливі;

Нам потрібно повне відео!;

Ви бездоганно підходите один одному;

Ця пара не має проблем;

Ось це справжнє кохання;

Найкраща любовна історія.

Подружжя Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі

Актори почали зустрічатися близько 10 років тому, а одружилися в 2012 році.

У подружжя народилося троє дітей-донечок: Джеймс, Інес та Бетті.