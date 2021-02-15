Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассмешили сеть забавными поздравлениями с днем влюбленных
Известная пара голливудских актеров любят подшучивать друг над другом. Даже в романтический день они рассмешили поздравлениями с Днем святого Валентина.
Источник:Инстаграм Райана Рейнольдса
Известный американский актер Райан Рейнольдс недаром получил звание короля юмора в Голливуде. Он обожает подшучивать над звездами, а также над своей женой Блейк Лайвли, которая не отстает от актера.
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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поздравили друг друга
Даже в День святого Валентина супруги не смогли обойтись без остроумных шуток. Вместо чувственных слов или признаний в любви, пара поздравила друг друга смешными видео.
Рейнольдс обнародовал замедленный ролик, на котором Блейк Лайвли счастливо спускается со снежной горки на тарелке.
Навеки мой Валентин в обозримом будущем,
– подписал видео Райан Рейнольдс.
Зато Блейк Лайвли также поделилась видеороликом с мужем. На нем актер помогает жене заниматься бьюти-процедурами по уходу за волосами. Он придерживает ей пряди и подкрашивает корни.
"Тогда я послала своего парикмахера", – с юмором написала Блейк Лайвли.
Поклонников пары чрезвычайно порадовали их видеоролики:
- Не можем ли мы все согласиться, что эта пара лучшая в мире?;
- Вы особенные;
- Нам нужно полное видео!;
- Вы безупречно подходите друг другу;
- Эта пара не имеет проблем;
- Вот это настоящая любовь;
- Лучшая любовная история.
Чета Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли
- Актеры начали встречаться около 10 лет назад, а поженились в 2012 году.
- У супругов родилось трое детей-дочерей: Джеймс, Инес и Бетти.
- Недавно Блейк Лайвли призналась, что после третьих родов чувствовала неуверенность в себе, так как не могла найти себе удобную и комфортную одежду в магазинах.
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