Известная пара голливудских актеров любят подшучивать друг над другом. Даже в романтический день они рассмешили поздравлениями с Днем святого Валентина.

Известный американский актер Райан Рейнольдс недаром получил звание короля юмора в Голливуде. Он обожает подшучивать над звездами, а также над своей женой Блейк Лайвли, которая не отстает от актера.

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поздравили друг друга

Даже в День святого Валентина супруги не смогли обойтись без остроумных шуток. Вместо чувственных слов или признаний в любви, пара поздравила друг друга смешными видео.

Рейнольдс обнародовал замедленный ролик, на котором Блейк Лайвли счастливо спускается со снежной горки на тарелке.

Навеки мой Валентин в обозримом будущем,

– подписал видео Райан Рейнольдс.

Зато Блейк Лайвли также поделилась видеороликом с мужем. На нем актер помогает жене заниматься бьюти-процедурами по уходу за волосами. Он придерживает ей пряди и подкрашивает корни.

"Тогда я послала своего парикмахера", – с юмором написала Блейк Лайвли.

Поклонников пары чрезвычайно порадовали их видеоролики:

Не можем ли мы все согласиться, что эта пара лучшая в мире?;

Вы особенные;

Нам нужно полное видео!;

Вы безупречно подходите друг другу;

Эта пара не имеет проблем;

Вот это настоящая любовь;

Лучшая любовная история.

Чета Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

Актеры начали встречаться около 10 лет назад, а поженились в 2012 году.

У супругов родилось трое детей-дочерей: Джеймс, Инес и Бетти.