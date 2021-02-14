Знаменитості святкують День Валентина: привітання від Осадчої, Каменських, Обами – фото
Сьогодні, 14 лютого, вся планета святкує День святого Валентина. Українські та зарубіжні знаменитості показують, як проводять день закоханих та чуттєво вітають своїх половинок.
Джерело:24 канал
Більшість світових знаменитостей сьогодні проводять час разом зі своїми другими половинками. Вони активно діляться фото в соцмережах. Дивіться в матеріалі романтичні фото зірок та їхні привітання з Днем святого Валентина.
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Зірки вітають з днем закоханих
Настя Каменських і Потап
Співачка показала фото з Потапом. Репер подарував їй величезні червоні кульки та букет квітів. "Щасливого дня святого Валентина", – написала Настя Каменських.
Джамала
Артистка поділилась архівними ніжними фото з чоловіком. Вона написала зворушливий допис про любов: "Що таке любов? У кожного вона своя. Ось, наприклад, мій дворічний син каже, що любов – це такий хом'ячок. Любов – це вміння чути, прислухатися, надихатися, йти в ногу, вміти дуріти, бути серйозними, переживати перешкоди, бути сильними. І разом з тим можливість зізнатися, якщо втомився, і здатися ненадовго. Підтримати, обійняти, підштовхнути і навіть плакати разом".
Григорій Решетник
Телеведучий показав миле фото з дружиною Христиною, де вони позують в білих костюмах. "Знайдіть своє кохання та насолоджуйтесь життям", – написав Решетник під фото.
Катя Осадча та Юрій Горбунов
Зіркове подружжя провело день разом. Шоумен подарував дружині червоні кульки у вигляді сердець. Він поділився яскравими фото з коханою. "Кохайтеся", – написав Горбунов під фото.
Володимир Остапчук та Христина Горняк
Пара поділилась кумедними та ніжними фото з Мальдівів, де зараз відпочивають. "Любов – це дія", – написав Володимир Остапчук. "Дякую за твою любов", – відповіла Христина Горняк.
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Наталя Могилевська
"І тільки одне почуття здатне оживити тих, хто впав духом, надихнути людину, яка безнадійно розбита і розчарована... Воно окрилює тих, хто боявся літати. Дарує сенс і наповнює щастям. Ми називаємо це почуття любов'ю", – написала співачка під чуттєвим відеопривітанням.
Юрій Ткач
Гуморист показав кумедне фото з дружиною. "Не знаю, як це працює, але я безмежно щасливий. Люблю тебе, мій Вікусік", – написав Ткач.
Дзідзьо
Артист привітав всіх "закоханих і незакоханих" анонсом пісні.
Лілія Ребрик
Телеведуча показала миле фото з Андрієм Диким та написала чуттєвий допис про колір любові.
Ірина Жогло
Дружина зірки "Вар'яти шоу" Володимира Жогло поділилась милим фото з синочком. "Остапчик вітає всіх з днем закоханих. Валентини, Валентинки з іменинами".
Ірина Федишин
Співачка оприлюднила чуттєві фото з чоловіком з Домінікани. "Усіх з Днем Св. Валентина. Кохайте і будьте коханими!", – написала артистка.
Катерина Кухар
Танцівниця поділилась чуттєвою світлиною з Олександром Стояновим та привітала його з Днем святого Валентина.
Ешлі Грем
Модель опублікувала кумедне фото з чоловіком й привітала його.
Вікторія Бекхем
Модельєрка поділилась архівними кадрами з весілля з Девідом Бекхемом. "Щасливого Дня Валентина. Я люблю тебе так сильно! Ти найкращий чоловік і чудовий батько", – написала вона.
Мішель Обама
"Життя завжди буде яскравішим, якщо я буду біля тебе", – написала Мішель під романтичними фото з Бараком Обамою.
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