Полювала з аеророзвідкою, – Раміна повернулась в соцмережі та показала фото на тлі танка

Блогерка Раміна Есхакзай на кілька днів зникла з соцмереж. Після повернення вона показала фото біля танку й розповіла, що встигла зробити за цей час.

Українська блогерка Раміна на 3 дні зникла з соціальних мереж. Вона вийшла на зв'язок та розповіла про свої успіхи.

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Раміна побувала на Донбасі

Раміна Есхакзай не зізналась, куди приїздила. Та скоріш за все, вона побувала у Донецькій області поблизу Бахмута. Саме там 3 ОШБр штурмували позиції солдатів РФ та розгромили їхню 72 бригаду у травні.

"Поки мене не було в інтернеті, я встигла побувати на позиціях, де 3 ОШБр знищила 72 бригаду РФ, полежала в окопі з залишками р***го п**ра, дізналася, як може бісити Орлан, посиділа в кабіні танкіста, дізналася про нюанси роботи артилерії, роздивилася робочі місця наших бойових медиків, полювала разом з аеророзвідкою на танчики, зняла сюжет про Часів Яр, дізналася про технічні характеристики танків Леопард та Абрамс і що на радянських танках треба повністю міняти двигун на 3000 кілометрів", – розповіла блогерка.

Раміна додала, що за 3 дні проїхала близько 2500 кілометрів та пройшла 45 тисяч кроків. За увесь час їйв вдалось поспати 6 годин. До допису вона додала фото на тлі українського танка.



Раміна / Фото з інстаграму Раміни Есхакзай

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