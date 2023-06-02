Есхакзай зізналася, що на цього чоловіка відкрита низка кримінальних справ. Відео, як Раміна скандалила з чоловіком на Подолі, – можна переглянути у нашій статті.
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Журналістка приголомшила новими подробицями про чоловіка Ігоря Козіка, який з пістолетом їй погрожував.
Виявилося, що на кривдника Раміни відкрита низка кримінальних справ і жодна з них була не доведена до кінця. Блогерка вважає, що у цій справі присутня корупційна складова.
Ви бачили, що ця людина була зі зброєю. Він принижував мою честь і гідність. Я про це написала заяву до поліції. Цей чоловік – Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрита низка кримінальних справ і жодна справа не доведена до кінця,
– заявила Есхакзай.
За її словами, у 2021 році разом з іншими особами він наніс тілесні ушкодження чоловіку. Крім того, він має заборгованість по аліментах 300 тисяч гривень. "Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її з собою", – наголосила Раміна.
Вона також додала, що батько цього чоловіка – спортсмен і дуже допомагає Україні. Він винайняв йому нормального адвоката, тому Козік жодного разу не сидів у в'язниці і не поніс покарання.
"Проти нього навіть є кримінальне порушення за розбій. А зараз в суді перебуває справа і повинні дати ухвалу на об'яву в розшук", – підсумувала журналістка.
Що відомо про цей інцидент: коротко
- 1 червня під час повітряної тривоги машину Раміни Есхакзай почали евакуйовувати. Хоча, за новими правилами воєнного часу не мають права цього робити. Натомість інспектор може здійснити перевірку припаркованих авто лише за 20 хвилин після відбою.
- Раміна поділилася, що підійшла до евакуатора, аби розібратися в ситуації, заплатити штраф і забрати свою машину. Як раптом до неї підійшов нетверезий озброєний чоловік, який почав грубіянити, використовував нецензурну лексику і погрожував їй.