Звичайний лицемір, – Раміна Есхакзай гостро відповіла, чи взяла б інтерв'ю в Євгена Клопотенка

Блогерка Раміна Есхакзай зізналась, що не хотіла б брати інтерв'ю в кулінара Євгена Клопотенка. Все тому, що раніше він її критикував.

Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай запитала у шанувальників, хто б міг стати героєм її нового інтерв'ю. Хтось з шанувальників запропонував кулінара Євгена Клопотенка, іменуючи його як важливу людину в українській культурі.

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Раміна не хоче брати у Клопотенка інтерв'ю

Та Раміна Есхакзай різко відреагувала на цю пропозицію та назвала Євгена Клопотенка "лицеміром".

Обов'язково. Вже біжу, волосся назад. Звичайний лицемір,

– написала блогерка.

Дівчина також додала скриншот з твітера кулінара, де він розкритикував Раміну за її інтерв'ю зі Світланою Лободою.



Раміна про інтерв'ю з Клопотенком / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що не тільки в Євгена Клопотенка викликало обурення інтерв'ю зі Світланою Лободою, яка перший місяць вторгнення не висловлювала свою однозначну позицію публічно. У зірок різна думка щодо артистки: