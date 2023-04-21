Блоггерша и интервьюер Рамина Эсхакзай спросила у поклонников, кто бы мог стать героем ее нового интервью. Кто-то из любителей предложил кулинара Евгения Клопотенко, именуя его как важного человека в украинской культуре.
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Рамина не хочет брать у Клопотенко интервью
Но Рамина Эсхакзай резко отреагировала на это предложение и назвала Евгения Клопотенко "лицемером".
Обязательно. Уже бегу, волосы назад. Обычный лицемер,
– написала блогерша.
Девушка также добавила скриншот с твиттера кулинара, где он раскритиковал Рамину за ее интервью со Светланой Лободой.
Рамина об интервью с Клопотенко / Фото с инстаграм-сториз
Заметим, что не только у Евгения Клопотенко вызвало возмущение интервью со Светланой Лободой, которая в первый месяц вторжения не выражала свою однозначную позицию публично. У звезд разное мнение относительно артистки:
- по мнению Анатолия Анатолича, все потому, что она волновалась о своих родных. Шоумен уверен в ее проукраинской позиции, но не знает, сможет ли украинское общество принять ее после длительного молчания, скандальных заявлений и строительства карьеры в России во время российско-украинской войны после 2014 года.
- Тимур Мирошниченко между тем объяснил, в чем именно прокололась Лобода. Он вспомнил об Алане Бадоеве, который публично раскаялся по поводу размытия границ и безответственности. В то время как Светлана не извинилась перед украинскими фанами, но надела вышиванку.