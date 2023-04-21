Блоггерша и интервьюер Рамина Эсхакзай спросила у поклонников, кто бы мог стать героем ее нового интервью. Кто-то из любителей предложил кулинара Евгения Клопотенко, именуя его как важного человека в украинской культуре.

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Рамина не хочет брать у Клопотенко интервью

Но Рамина Эсхакзай резко отреагировала на это предложение и назвала Евгения Клопотенко "лицемером".

Обязательно. Уже бегу, волосы назад. Обычный лицемер,

– написала блогерша.

Девушка также добавила скриншот с твиттера кулинара, где он раскритиковал Рамину за ее интервью со Светланой Лободой.



Рамина об интервью с Клопотенко / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что не только у Евгения Клопотенко вызвало возмущение интервью со Светланой Лободой, которая в первый месяц вторжения не выражала свою однозначную позицию публично. У звезд разное мнение относительно артистки: