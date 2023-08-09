Есхакзай зазначила, що мала хороші стосунки, втім з часом обоє в парі почали згасати. Стосунки вже не були такими, як на початку. Відтак закохані почувалися погано. Розповідаючи про це журналістка не змогла стримати сліз.

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Раміна Есхакзай вперше прокоментувала розрив

З'ясувалось, що у розмові з подругою блогерка зрозуміла, що стосунки з Євгеном не дають їй нічого. За умови, що вона їх завершить, вона нічого не втратить і в її житті нічого не зміниться. В той момент Раміна усвідомила, що так далі не може продовжуватися.

"Це жахливо. Не можна до такого доводити стосунки", – сказала знаменитість.

В мене були афігєнні стосунки. Я була щаслива певний період життя. Але настав момент, коли я побачила, що людина згасає, і я згасаю,

– наголосила блогерка.

Вона також пояснила, що період її реабілітації після стосунків тривав менше, ніж півроку. Втім, й досі її ця тема зачіпає, бо це дуже інтимно.

"Якщо ми ставимо крапку в стосунках, і ти живеш в країні, де життя може дуже різко перерватися, можна дати собі певний період на те, аби постраждати. Однак потім взяти себе в руки і йти далі", — додала Раміна.

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До слова, Раміна Есхакзай також зауважила, що думає над новими стосунками. Ба більше, вона поділилася, що людина, з якою вона б хотіла побудувати стосунки, ймовірно, зараз зайнята війною. Адже їй важливо, щоб партнер виборював перемогу та брав участь у звільненні України. За умови, що чоловік буде українцем. Окрім цього, блогерка поділилась, що готова до стосунків з людиною, в якої є діти або з тим, хто розлучений.