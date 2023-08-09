Эсхакзай отметила, что у нее были хорошие отношения, но со временем оба в паре начали гаснуть. Отношения уже не были такими, как в начале и влюбленные чувствовали себя плохо. Рассказывая об этом, журналистка не смогла сдержать слез.

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Рамина Эсхакзай впервые прокомментировала разрыв

Выяснилось, что в разговоре с подругой блоггер поняла, что отношения с Евгением не дают ей ничего. При условии, что она их завершит, она ничего не потеряет и в ее жизни ничего не изменится. В тот момент Рамина осознала, что так дальше не может продолжаться.

"Это ужасно. Нельзя до такого доводить отношения", – сказала знаменитость.

У меня были афигенные отношения. Я была счастлива определенный период жизни. Но настал момент, когда я увидела, что человек гаснет, и я гасну,

– рассказала блогерша.

Она также объяснила, что период ее реабилитации после отношений длился менее полугода. Но до сих пор ее эта тема болит, потому что это очень интимно.

"Если мы ставим точку в отношениях, и ты живешь в стране, где жизнь может очень резко прерваться, можно дать себе определенный период для того, чтобы пострадать. Однако потом взять себя в руки и идти дальше", — добавила Рамина.

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К слову, Рамина Эсхакзай также отметила, что думает над новыми отношениями. Более того, она поделилась, что человек, с которым он хотел бы построить отношения, вероятно, сейчас занят войной. Ведь ей важно, чтобы партнер боролся за победу и участвовал в освобождении Украины. При условии, что мужчина будет украинцем. Кроме этого, блоггер поделилась, что готова к отношениям с человеком, у которого есть дети или с тем, кто разведен.