Вперше після розриву: Раміна Есхакзай зізналася, чи готова до нових стосунків

Українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай цього року розійшлася зі своїм нареченим Євгеном. Вперше після розриву вона розповіла, чи готова вже до нових стосунків. До того ж Раміна зізналася, яким бачить свого майбутнього партнера.

З'ясувалось, що вона роздумує над новими стосунками. Ба більше, Есхакзай зауважила, що людина, з якою вона б хотіла побудувати стосунки, ймовірно, зараз зайнята війною.

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Раміна розповіла про майбутні стосунки

Вона наголосила, що їй важливо, щоб людина, з якою вона будуватиме стосунки, виборювала перемогу та брала участь в звільненні України. За умови, що чоловік буде українцем.

Потенційно той, з ким я можу познайомитися напевно зараз зайнятий війною. Він або керує процесом, або безпосередньо бере участь у бойових діях. Тож я думаю, що цим людям зараз просто не до мене та не до стосунків. От коли закінчиться війна, тоді вже треба буде з кимось поспілкуватися, подумати про кохання,

– зазначила журналістка.

"Для мене це принципова позиція. Я не уявляю біля себе людину, яка не брала участь у війні. Він мав воювати, або мав робити дуже вагомий матеріальний вклад", – додала Раміна.

Окрім цього, блогерка поділилась, що готова до стосунків з людиною, в якої є діти або з тим, хто розлучений. За її словами, це не проблема.

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Нагадаємо, весною Раміна Есхакзай порвала з юристом Євгеном Проніним, з яким зустрічалася 5 років. Він освідчився дівчині у травні 2021 року, але до весілля так і не дійшло. 31-річна блогерка відмовилася оголошувати причину розриву. Вони з Євгеном нібито розійшлися не через зради, а як дорослі свідомі люди.