Раміна Есхакзай розійшлася з нареченим після 5 років стосунків: "Брудної білизни не буде"
Джерело:Раміна Есхакзай
Ютуб-блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай порвала з юристом Євгеном Проніним, з яким зустрічалася 5 років. Він освідчився дівчині у травні 2021 року, але до весілля так і не дійшло.
31-річна Раміна Есхакзай відмовилася оголошувати причину розриву та заявила, що не даватиме жодних інтерв'ю на цю тему. Навіть друзям-журналістам. Вони з Євгеном нібито розійшлися не через зради й насилля, а як дорослі свідомі люди.
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Раміна Есхакзай розійшлася з нареченим
Ми хочемо повідомити про те, що ми більше не пара. Останні п'ять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою одне одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань,
– заявили Раміна та Євген.
"Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення", – зазначили екси.
В інстаграм-сторіс Раміна додала: "І таке в житті буває. Від мене не чекайте жодних коментарів та інтерв'ю на цю тему. Жодних виключень для колег-журналістів. Дякую".
Що відомо про стосунки Раміни з Євгеном Проніним
- Нагадаємо, з Євгеном Проніним Раміна почала зустрічатися після скандального розриву з Віталієм Козловським. У травні 2021 року юрист освідчився їй на Мальдівах – подарував золоту каблучку з діамантом.
- Через повномасштабне вторгнення Росії інтерв'юерка виїхала в Європу з мамою та сестрою, а Євген залишився в Києві та вступив до лав територіальної оборони. Вона плакала, бо розуміла, що коханий "об'єктивно може померти" на завданнях, адже їх "накривало" й було багато поранених. Удвох вони навіть потрапили під артилерійський обстріл в Бахмуті, коли Раміна їздила туди знімати один зі своїх випусків.
- У березні вона заявила, що скасувала весілля з нареченим, але не через проблеми у стосунках, а через недоречність пишного святкування під час війни.