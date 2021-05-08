Бойфренд Раміни Есхакзай є відомим юристом і адвокатом. Він зробив дівчині пропозицію під час відпочинку на Мальдівах і отримав ствердну відповідь. Про це пара повідомила на особистих сторінках.

До теми Донька Демі Мур і Брюса Вілліса виходить заміж: романтичні фото освідчення

Раміна Есхакзай виходить заміж

Дівчина опублікувала фото, де демонструє золоту каблучку з невеликим дорогоцінним каменем на безіменному пальці. "Раз всі вже знають, таки так. Він це зробив!", – поділилась Раміна.

Таке саме фото оприлюднив новоспечений наречений Євген Пронін: "Я радий, що тут не ловить телефонна мережа, тому є коментарі. Деяку інформацію краще дізнаватись напряму, ніж через ЗМІ, тому кажу напряму, а що вона відповіла, ви й самі знаєте!".



Раміна Есхакзай виходить заміж / Фото з інстаграму блогерки

Під дописом Раміни Есхакзай безліч коментарів з привітаннями із заручинами. Однак знайшлись і такі, що почали критикувати дівчину та її бойфренда за розмір каблучки та каменя. Тому блогерка вже відповіла на критику.

Уміння радіти за інших – риса добрих і самодостатніх людей. Добре, що таких у мене 99,9%. А ті курочки, які не оцінили розмір діаманта, мене потішили. Хотілося їм, щоб у мене був кругляк на пальці. Ще й більше. Справа смаку. Він або є, або тобі завжди мало,

– написала Раміна.

Особисте життя Раміни Есхакзай