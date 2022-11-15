За її словами, вона створювала українським контент на своєму ютуб-каналі "Ходят слухи", "просто його ніхто не помічав". Після повномасштабного вторгнення Росії начебто усе змінилось і вона своїм контентом вирішила зробити приємно українцям.
До слова Раміна прокоментувала інтерв'ю з Кацом: чому вона "схавала" те, що він їй наговорив
На запитання, чому вона до 24-го спілкувалась та створювала відео російською мовою, Раміна зізналась, що було місце нереалізованості в Україні та відсутності людей поруч, які могли б їй пояснити певні речі. Втім, вона й сама не хотіла розбиратись, зізнається: "Коли ти ніхто і звати тебе ніяк, і ніхто тобі не поможе – то ти думаєш, що хочеться бути кимось. Думала про себе, це відверто".
Щодо мовного скандалу та відео, яке опублікувала Раміна у березні, вона каже, що не любить лицемірити, коли навколо всі теж неідеальні.
Я не люблю, коли мене примушують щось казати і робити. І коли удають, що ти тупа, а всі навколо просто такі ппц ідеальні. І коли починають навалювати, що я не знаю українську мову і що треба мені її вивчити. Але думаю, блін, я вчилась в школі і вчила українську мову і літературу, в університеті так само. У мене взагалі не було жодних питань з приводу української мови. Буде зі мною людина говорити українською – українською, російською – російською, англійською – англійською,
– заявила Раміна.
Після начебто атаки ботів і журналістів, які написали негативні заголовки в перші тижні війни, люди запам'ятали, що вона відмовляється вчити українську мову. Проте це не так, каже вона, адже з усієї сім'ї вона першою почала її вивчати та спілкуватись. На її думку, краще іншим людям показувати власний приклад, як просувати українську мову. А якщо це не працює, то "пробиватись" до людей, які пишуть закони, щоб були рівні правила гри на суспільному полі.
"Коли я починала, після того, як я досягла успіху, мені почали казати, що я щось означаю в цьому житті. А коли була невідомою дівчиною з "Холостяка", а потім нареченою Козловського, то глобально людям було пофік, якою мовою я спілкуюсь і хто я за національністю. Треба боротись за кожного українця, і якщо ти бачиш, що свідомо вона може виправитись і не обирає Росію, то треба направити її на правильний шлях", – переконана Раміна.
Якби я могла час відмотати назад і зробити щось по-іншому, то я б зробила,
– додала ведуча.
Щодо її випусків російською мовою на каналі навіть після вторгнення, то вона каже, що таким чином видає це для російськомовної аудиторії в Європі й таким чином збирає кошти для ЗСУ. Щоправда, її експеримент провалився, адже українці після останнього відео їй задонатили 90 тисяч гривень, а іноземці – тисячу доларів.