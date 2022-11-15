По ее словам, она создавала украинский контент на своем ютуб-канале "Ходят слухи", "просто его никто не замечал". После полномасштабного вторжения России вроде бы все изменилось и она своим контентом решила сделать приятно украинцам.

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На вопрос, почему она до 24-го общалась и создавала видео на русском языке, Рамина призналась, что было место нереализованности в Украине и отсутствия людей рядом, которые могли бы ей объяснить определенные вещи. Впрочем, она и сама не хотела разбираться, признается: "Если ты никто и зовут тебя никак, и никто тебе не поможет – ты думаешь, что хочется быть кем-то. Думала о себе, это откровенно".

Относительно языкового скандала и видео, опубликованного Рамином в марте, она говорит, что не любит лицемерить, когда вокруг все тоже неидеальны.

Я не люблю, когда меня заставляют что-то говорить и делать. И когда делают вид, что ты тупая, а все вокруг просто такие ппц идеальны. И когда начинают наваливать, что я не знаю украинский язык и что нужно мне его выучить. Но думаю, блин, я училась в школе и учила украинский язык и литературу, в университете тоже. У меня вообще не было никаких вопросов по поводу русского языка. Будет со мной человек говорить на украинском – украинском, русском – русском, английском – английском,

– заявила Рамина.

После атаки ботов и журналистов, написавших негативные заголовки в первые недели войны, люди запомнили, что она отказывается учить украинский язык. Однако это не так, говорит она, ведь из всей семьи она первой начала ее изучать и общаться. По ее мнению, лучше другим людям показывать свой пример, как продвигать украинский язык. А если это не работает, то "пробиваться" к людям, которые пишут законы, чтобы равны правила игры на общественном поле.

Напомним, тогда Рамина заявила, что не хочет, чтобы страну делили на украиноязычных и русскоязычных. Она добавляла, что языковой вопрос используют ради пиара, и он сеет рознь. Звезда признавалась, что не хочет говорить по-украински, когда ее критикуют.

"Когда я начинала, после того, как я добилась успеха, мне начали говорить, что я что-то означаю в этой жизни. А когда была неизвестной девушкой из "Холостяка", а потом невестой Козловского, то глобально людям был пофик, на каком языке я общаюсь и кто я по национальности. Нужно бороться за каждого украинца, и если ты видишь, что сознательно он может исправиться и не выбирает Россию, то нужно направить ее на правильный путь", – убеждена Рамина.

Если бы я могла время отмотать назад и сделать что-то по-другому, то я бы сделала,

– добавила ведущая.

Что касается ее выпусков на русском языке на канале даже после вторжения, то она говорит, что таким образом выдает это для русскоязычной аудитории в Европе и таким образом собирает средства для ВСУ. Правда, ее эксперимент провалился, потому что украинцы после последнего видео ей задонатили 90 тысяч гривен, а иностранцы – тысячу долларов.