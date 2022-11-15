Наприкінці березня так званий російський "опозиціонер" і блогер Максим Кац в інтерв'ю Раміні Есхакзай заявив, що не вважає винними у війні тих, хто не повалив путінський режим. Блогерка відповіла, що відчула після цих слів.

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Раміна про інтерв'ю з Кацом

За словами української ютуб-блогерки, її моральний стан під час інтерв'ю з Максимом Кацом був не найкращий – тоді вона тільки-но виїхала з України.

Нічого (не відчула, – Showbiz 24). Я знімала інтерв'ю з Кацом, коли евакуювалась з Києва 20 березня – з мамою, сестрою. І ми за 2 здається дні доїхали до Румунії і я домовилась про інтерв'ю з Кацом. І от ми знайшли квартиру, в якій ми будемо ночувати. І ось це інтерв'ю, питання до якого були написані за вечір. Цей стан, коли я ще не відійшла, переді мною Кац. Ну я схавала все, що він мені сказав і потім відгребла від українців,

– відповіла Раміна.

Зірка зізналась, що не погоджується зі словами росіянина, однак не могла йому суперечити через психологічний стан. Вона додала, що була як "оголена струна", бо не очікувала такої зради від друзів і тих, на кого вона рівнялась.

"Для мене те, що відбулось – особиста травма. Виходить, що дружив з людьми й дуже помилявся. Це ті люди, які в найскладніший для тебе момент – просто від тебе відвернулися. Ті люди, з яких ти брав приклад. По-хорошому мені треба взагалі перекреслити минуле і народитись заново".

Я не згодна з Кацом. Я вважаю, що всі росіяни повинні понести найбільш суворе покарання, яке тільки можна. Бо вони стояли й спостерігали за тим, як вбивають людей. Вони продовжують ходити в кафе, сплачувати податки й удавати, що нічого не відбувається,

– зазначила Раміна.

Есхакзай додала, що відчуває відповідальність через те, що не заперечила Кацові. "Я не знаю, що з ним трапилось. Чи він таким був, і я не помічала".

Чому Кац українцям не друг