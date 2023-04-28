Раміна заговорила про всиновлення після розриву з нареченим: "Не хочу народжувати своїх дітей"

Інтерв'юерка Раміна Есхакзай порвала з нареченим Євгеном Проніним, з яким зустрічалася 5 років. Розрив вона пропрацьовує з психологом і каже, що готова до стосунків з чоловіком з дітьми, щоб не народжувати своїх.

Раміна Есхакзай порвала з юристом після заручин й обіцяла, що "брудної білизни не буде", але про плани на майбутнє розповіла. Вона каже, що на побачення поки не ходить, бо сумує, звикає бути одна, але не виключає того, що побудує сім'ю з чоловіком, в якого вже є діти.

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Раміна Есхакзай не хоче народжувати дітей

Я чайлдфрі. Нічого не змінилося, я так само не хочу народжувати своїх дітей. Але готова всиновити чи удочерити. Я навіть готова до стосунків з чоловіком, в якого є діти,

– зізналася Раміна Есхакзай.

З Євгеном Проніним вони продовжують спілкуватися як друзі, а паралельно вона відвідує психолога, щоб розібратися, де була неправа.

"Я займаюся пошуком, щоб у наступні свої стосунки не переносила ті тригери, які були у мене з Євгеном… Важливо не починати нових стосунків заради того, щоб забути те, що в мене було. Для мене важливо зрозуміти, чого я хочу і які в мене особисті кордони. Потрібно пройти цей період горювання", – прокоментувала інтерв'юерка.