Ракети почнуть падати на їхні міста, – Андрій Макаревич звернувся до росіян, які радіють війні

Російський музикант і учасник гурту "Машина часу" Андрій Макаревич відомий своїми проукраїнськими поглядами. Нещодавно музикант розповів, якою буде доля тих жителів Росії, які підтримують її агресію проти України.

Макаревич вже давно відкрито зневажає путінський режим. Нещодавно у своєму фейсбуці артист написав, що ті росіяни, які кричать "ура" всім тим жахливим подіям, які кояться в Україні рано чи пізно відчують на собі, що історія повторилась, однак проти них.

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Ті, хто сьогодні кричить "Ура!", просто не уявляють своїх відчуттів, коли ракети почнуть падати на їхні міста – Москва, Пітер... Так, з України не долетить. Тому їх бомбити не страшно, еге ж? Але історія (як і природа) влаштована так, що все повертається. Рано чи пізно. Питання часу, як каже президент,

– написав у дописі лідер "Машини часу".

Додамо, що ще на початку наступу російських військ на українську територію, Макаревич зняв відеозвернення, у якому закликав росіян припинити це божевілля.



Андрій Макаревич звернувся до росіян, які підтримують війну / Фото unian.net

Також чоловік відреагував й на те, що російська влада хоче заборонити вести мовлення телеканалу "Дождь" та радіо "Эхо Москвы", які Кремль назвав екстремістськими. Андрій Макаревич сказав, що тепер в Росії почалась справжня війна зі своїм народом.

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