Макаревич вже давно відкрито зневажає путінський режим. Нещодавно у своєму фейсбуці артист написав, що ті росіяни, які кричать "ура" всім тим жахливим подіям, які кояться в Україні рано чи пізно відчують на собі, що історія повторилась, однак проти них.

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Ті, хто сьогодні кричить "Ура!", просто не уявляють своїх відчуттів, коли ракети почнуть падати на їхні міста – Москва, Пітер... Так, з України не долетить. Тому їх бомбити не страшно, еге ж? Але історія (як і природа) влаштована так, що все повертається. Рано чи пізно. Питання часу, як каже президент,

– написав у дописі лідер "Машини часу".

Додамо, що ще на початку наступу російських військ на українську територію, Макаревич зняв відеозвернення, у якому закликав росіян припинити це божевілля.



Андрій Макаревич звернувся до росіян, які підтримують війну / Фото unian.net

Також чоловік відреагував й на те, що російська влада хоче заборонити вести мовлення телеканалу "Дождь" та радіо "Эхо Москвы", які Кремль назвав екстремістськими. Андрій Макаревич сказав, що тепер в Росії почалась справжня війна зі своїм народом.

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