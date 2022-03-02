Макаревич уже давно открыто презирает путинский режим. Недавно в своем фейсбуке артист написал, что россияне, которые кричат ​​"ура" всем тем ужасным событиям, которые творятся в Украине рано или поздно, почувствуют на себе, что история повторилась, однако против них.

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Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москва, Питер... Да, из Украины не долетит. Поэтому их бомбить не страшно, да? Но история (как и природа) устроена так, что все возвращается. Рано или поздно. Вопрос времени, как говорит президент,

– написал в сообщении лидер "Машины времени".

Добавим, что еще в начале наступления российских войск на украинскую территорию Макаревич снял видеообращение, в котором призвал россиян прекратить это безумие .



Андрей Макаревич обратился к россиянам, поддерживающим войну / Фото unian.net

Также мужчина отреагировал и на то, что российские власти хотят запретить вещать телеканалу "Дождь" и радио "Эхо Москвы", которые Кремль назвал экстремистскими. Андрей Макаревич сказал, что теперь у России началась настоящая война со своим народом.