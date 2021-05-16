Радники Єлизавети II хочуть, щоб принц Гаррі й Меган відмовилися від королівських титулів

Королівські радники назвали останнє інтерв'ю принца Гаррі "ганебним". Службовці наполягають, щоб він з Меган Маркл відмовився від своїх титулів.
У нещодавньому інтерв'ю принц Гаррі розкритикував свого батька, принца Чарльза, за виховання. Він висловив невдоволення перебуванням у королівській сім'ї, через що радники королеви Єлизавети II наполягають, щоб Гаррі й Меган відмовилися від титулів.
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Службовці Букінгему обурені через інтерв'ю
У подкасті принц Гаррі пригадав і дідуся принца Філіпа, якого поховали місяць тому. Це ще більше приголомшило британську монаршу родину.
"Втягувати в це свого діда, це так шокуюче й нешанобливо. Герцог Сассекський вже витратив багато часу, підкреслюючи, що він нічим не відрізняється від інших, і напав на інституцію, яка, за його словами, завдала йому стільки болю. Зростає відчуття, що коли вам так не подобається ця інституція, вам не слід мати титули", – заявив один з королівських помічників.
Їм не слід використовувати титули. Нехай навіть вони ними й будуть володіти, але не треба їх використовувати. Наприклад, як подружжя відмовилося від звернення "Його Королівська Високість". Вони повинні стати Гаррі та Меган. А якщо відмовляться це зробити, то повинні пояснити, чому,
– повідомив інсайдер.
Поки що невідомо, чи планує Єлизавета ІІ здійснювати певні заходи з приводу позбавлення принца Гаррі та Меган Маркл королівських титулів. "Службовці Букінгемського палацу незадоволені поведінкою герцогів. Тиск з проханням відмовитися від титулів демонструє, що розкол все глибше", – написало видання.
Відхід принца Гаррі та Меган Маркл від королівської родини
- 8 січня 2020 року подружжя вперше офіційно оголосило про бажання покинути монаршу родину.
- Єлизавета ІІ відповіла згодом, що розуміє онука. Та вона дала йому рік на роздуми, тож принц Гаррі з Меган полетіли спочатку до Канади, а потім придбали маєток у США.
- В лютому 2021 року пара офіційно заявила, що не збирається повертатись до королівських обов'язків. Їх позбавили усіх патронажів і військових звань.