Дивиться телевізор і радіє вбивствам українців, – Білик шокувала чутками про чоловіка Повалій

Українська артистка Ірина Білик заявила, що назавжди викреслила для себе ім'я Таїсії Повалій, яка продовжує розважати росіян в Москві. Вона поділилась, що чоловік Повалій Ліхута теж проросійських поглядів: він радіє вбивствам українців.

В телеефірі шоу "Ранок з Україною" Ірина Білик поділилась власними думками про зрадників: Ані Лорак та Таїсію Повалій. Вона зазначила, що їхні імена – назавжди для неї викреслені. Втім її дуже вразив чоловік Повалій – продюсер Ігор Ліхута.

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Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє з того, що відбувається з нами тут,

– заявила Білик.

Зокрема вона не відчуває жалю і до українки Ані Лорак, яка нещодавно засвітилася на росТВ у програмі "Де логіка?".

У 2018 році Ліхута в одному з інтерв'ю розповів, що її, дружину та сина цькують українські ЗМІ та "плетуть нісенітниці".

"Деяких артистів обрали як мішень і методично травлять. Найбезглуздіша чутка, яку про нас пустили, ніби ми кинули все в Україні та переїхали жити до Росії. Це, звісно, не так. Таїсія Повалій, як і раніше, живе у Києві, де ми маємо і квартиру, і будинок", – казав тоді продюсер і жалівся, що Повалій позбавили можливості працювати у Києві.



Повалій і Ліхута / Фото з відкритих джерел

Повалій і війна в Україні

Артистка народилась у селі Шамраївка на Київщині у сім'ї Миколи та Ніни Данилівни Гирявець (Конопляна). З дитинства цікавилась освітою та отримала відповідну освіту. Після шлюбу з Володимиром Повалієм у 18-річному віці вона народила сина Дениса, який зараз перебуває в Іспанії та не коментує вчинків матері.

У 1993 році вона одружилась з продюсером Ігорем Ліхутою. Чоловік родом з Києва і є сином джазового барабанщика Леоніда та матері Маргарити. З дитинства мріяв бути актором, але в дорослому житті обрав роботу в шоу-бізнесі. З 1993 року Ліхута став для Таїсії продюсером, водієм, звукорежисером, костюмером і освітлювачем, завжди їздить з нею на гастролі. До шлюбу з нею мав двох дітей.

Якщо про політичну позицію Ліхути відомо мало, то жінка мала неоднозначні вчинки у своїй кар'єрі. Жінка була була кандидатом Партії регіонів у жовтні 2012 року під час парламентських виборів в Україні та зайняла друге місце в партійному списку. Попри початок війни в Україні у 2014 році вже у вересні того року вона відвідала Держдуму Росії з групою депутатів "За мир та стабільність". Тоді було відкрито кримінальне провадження. Останні 8 років вона активно гастролювала Росією.

Від початку російського вторгнення Повалій жодного разу не висловилась про війну в Україні – ба більше, вона виступила в Кремлі на концерті до Дня перемоги з українською "Піснею про рушник". Також 26 червня вона відвідала модний показ дизайнера Валентина Юдашкіна в рамках московського тижня моди.

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