Гурт Quest Pistols, який заснував утікач Бардаш, вперше заспівав "Ты так красива" українською

Днями поп-рок-гурт Quest Pistols дав благодійний концерт у Варшаві. Він заспівав свій головний хіт "Ты так красива", але переклав його українською. Нова версія треку підірвала мережу.

У червні співак Антон Савлепов оголосив, що оригінальний склад гурту Quest Pistols об'єднався, щоб поїхати у благодійний тур на підтримку України. Це у той час, як його засновник Юрій Бардаш втік до Москви. На концерті у Варшаві артисти вперше заспівали "Ти неймовірна" замість "Ты так красива".

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Quest Pistols заспівав "Ты так красива" українською

У світлі синьо-жовтих софітів Quest Pistols презентував "Ты так красива" українською мовою. На диво, публіка одразу ж почала підспівувати.

Кожен сантиметр, кожен край душі і тіла. Все, що бажаєш, обирай, все, що ти хотіла. Поцілунки і слова, твоє плаття біле. Чом не разом ти і я. Ти неймовірна, ніжна, чарівна. Поруч з тобою поводжуся дивно. Як це змінити, це просто насилля. Така ти чарівна, але невільна,

– заспівав Quest Pistols у Варшаві.

Цікаво, що разом з Антоном Савлеповим, Микитою Горюком і Костею Боровським заспівав український кавер-співак Роман Панченко, відомий як Romario Punch. Він уже виходив на велику сцену з британським гуртом Coldplay, коли той співав "Обійми" Океану Ельзи на стадіоні у Варшаві.

"Quest Pistols разом зі мною співають "Ты так красива" українською мовою", – прокоментував Роман Панченко у своєму тіктоці.

Як відреагувала мережа

"Тепер я хочу слухати це тільки українською";

"Боже, вони можуть це записати, щоб можна було слухати студійну версію?";

"Все звучить краще українською";

"Цікаво, чому одразу не випускали її українською, коли так чудово звучить";

"Я дуже любила цю пісню, тепер мені треба українська версія";

"Дуже хочу додати у свій плейлист".