В июне певец Антон Савлепов объявил, что оригинальный состав группы Quest Pistols объединился, чтобы отправиться в благотворительный тур в поддержку Украины. Это в то время, как его основатель Юрий Бардаш сбежал в Москву. На концерте в Варшаве артисты впервые спели "Ти неймовірна" вместо "Ты так красива".
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Quest Pistols спел "Ты так красива" на украинском
В свете сине-желтых софитов Quest Pistols презентовал "Ты так красива" на украинском языке. На удивление, публика сразу начала подпевать.
Кожен сантиметр, кожен край душі і тіла. Все, що бажаєш, обирай, все, що ти хотіла. Поцілунки і слова, твоє плаття біле. Чом не разом ти і я. Ти неймовірна, ніжна, чарівна. Поруч з тобою поводжуся дивно. Як це змінити, це просто насилля. Така ти чарівна, але невільна,
– спел Quest Pistols в Варшаве.
Интересно, что вместе с Антоном Савлеповым, Никитой Горюком и Костей Боровским спел украинский кавер-певец Роман Панченко, известный как Romario Punch. Он уже выходил на большую сцену с британской группой Coldplay, когда та пелв "Обійми" Океана Эльзы на стадионе в Варшаве.
"Quest Pistols вместе со мной поют "Ты так красива" на украинском языке", – прокомментировал Роман Панченко в своем тексте.
Как отреагировала сеть
- "Теперь я хочу слушать это только на украинском";
- "Боже они могут это записать, чтобы можно было слушать студийную версию?";
- "Все звучит лучше на украинском";
- "Интересно, почему сразу не выпускали ее на украинском, когда так здорово звучит";
- "Я очень любила эту песню, теперь мне нужна украинская версия";
- "Очень хочу добавить в свой плейлист".