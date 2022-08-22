Про це повідомили бійці 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яким і дістався мікроавтобус Вахтанга Кікабідзе. За їхніми словами, авто вже доправили в Україну й передадуть їм на Донбас.
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Українськ військові подякували Вахтангу Кікабідзе за бус
Цікаво, що бус українським військовим Вахтанг Кікабідзе відправив не порожнім, а зі сухпайками. Тож бійці з Житомирщини, які боронять Україну на Сході, публічно подякували грузинському співаку за людяність і небайдужість.
Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, якій болить серце за Україну, яка бажає найскорішої перемоги Збройних сил України над російським окупантом,
– подякували бійці 26-ї артилерійської бригади.
У коментарях теж відреагували:
- "Дякую грузинському артисту";
- "Подяка порядній, благородній людині з честю і розумом".
Що Вахтанг Кікабідзе каже про повномасштабну війну в Україні
- У березні Вахтанг Кікабідзе підніс чарку за Україну в прямому етері й заявив: "Я думаю, що в результаті Україна виграє цю мерзенну війну, і все це дуже скоро закінчиться. Я хочу моїм братам і сестрам українцям сказати, що я схиляюся перед їхнім героїзмом".
- Співак ще 2014 року засудив війну на Донбасі та анексію Криму, адже "виріс зі знанням того, що Крим – це Україна". владіміра путіна він називав "політиком чорної сили".
- Натомість у липні 2022 року Кікабідзе заявив, що диктатор чинить геноцид українського народу й бореться за радянський союз. Про це артист говорив у програмі "Гостинний двір".