Про це повідомили бійці 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича, яким і дістався мікроавтобус Вахтанга Кікабідзе. За їхніми словами, авто вже доправили в Україну й передадуть їм на Донбас.

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Українськ військові подякували Вахтангу Кікабідзе за бус

Цікаво, що бус українським військовим Вахтанг Кікабідзе відправив не порожнім, а зі сухпайками. Тож бійці з Житомирщини, які боронять Україну на Сході, публічно подякували грузинському співаку за людяність і небайдужість.

Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, якій болить серце за Україну, яка бажає найскорішої перемоги Збройних сил України над російським окупантом,

– подякували бійці 26-ї артилерійської бригади.

У коментарях теж відреагували:

"Дякую грузинському артисту";

"Подяка порядній, благородній людині з честю і розумом".

Що Вахтанг Кікабідзе каже про повномасштабну війну в Україні