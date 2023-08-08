Полетіли на Балі та виступили для росіян: гурт Quest Pistols потрапив у гучний скандал

Український поп-гурт Quest Pistols днями виступив на острові Балі. Співаки потрапили в гучний скандал в мережі, оскільки виконували свої треки російською. До того ж на їхньому виступі були присутні росіяни.

Як виявилось, виконавці стали запрошеними гостями на дні народженні Рафаеля Ромена, якому виповнилось 33 роки. Чоловік робить неоднозначні заяви у своїх соціальних мережах щодо війни в Україні.

Не пропустіть Хтось загубився, – продюсер Полякової прокоментував заяву Дьоміна про Потапа

Quest Pistols виступили для росіян

Іменинник у своїх інстаграм-сторіс співав трек російського виконавця SHAMAN "Я русский". Попри це в його соціальних мережах є відео під пісню гурту Kalush Orchestra – Stefania, де чоловік нібито показує, як з друзями готується до перемоги України.

Окрім цього, на його святі були й інші гості, які мають зв'язок з Росією. Зокрема, Роксана Геллер, яка тривалий час живе на Балі, проте часом їздить у Москву та публікує звідти фото. Також серед гостей був стоматолог, який у 2018 році фотографувався на Червоній площі в Москві. Втім, у нього також є фото з Одеси. Ба більше, у відмітках під публікацією Рафаеля є Артур Агаджанян. На своїй сторінці в інстаграмі він публікував сторіс зі свята. Проте також у нього є відео з Москви, які були опубліковані у 2021 році.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж обурені, що українські артисти їздять на приватні свята, коли військові та цивільні не можуть собі цього дозволити:

"Час заборонити всім зіркам їздити на корпоративи. Інші чоловіки теж хотіли б поїхати, заробити грошей і повернутися. Багато сімей втратили годувальників і тільки зірки скиглять, що мало грошей і мало корпоративів. Закон має бути один для всіх";

"Браво, лицемірам";

"Мені так болить, що всякі Савлєпови, Остапчуки, Потапи, Монатіки, Горбунови катаються туди-сюди, кайфують, заробляють гроші. А хлопці, які на передовій, в Національній гвардії, в рятувальних службах, не можуть навіть приїхати додому на 10 днів, бо величезні втрати на фронті. Хтось кайфує, а хтось вмирає за майбутнє України";

"Як можна розважати росіян, коли рідний брат перебуває в полоні у росіян?";

"Я в шоку від Quest Pistols. Якщо це справді вони на відео співають для росіян, в'їзд назад в Україну їм треба заборонити".

Не тільки Quest Pistols

Зауважимо, що в червні соліст гурту Антон Савлєпов повідомив, що його брат Сергій Строєв вже понад рік вважається зниклим безвісти. Артист припускає, що він, як і тисячі інших цивільних, потрапив до російського полону.

Ведучий Володимир Остапчук також потрапив у скандал через виступ для росіян. Виявляється, шоумен виїхав за кордон, щоб провести там день народження для українки Юлії Буряк, на якому були росіяни. Свято відбулося на острові Міконос у Греції.

"Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", – коментував тоді Остапчук.

А днями виявилось, що телеведучий Юрій Горбунов у березні 2022 року двічі перетинав кордон України та Молдови. Це зафіксували молдовські прикордонники. 1 березня 2022 року 52-річний Горбунов разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт. Він раніше говорив про те, що не зміг би виїхати за кордон, коли в країні війна. Такими словами ведучий коментував позицію Влада Ями, який не повертається в Україну.